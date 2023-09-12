وصفة زيت الزيتون للشعر الخفيف| فوائده سحرية

يُعد زيت الزيتون الحل السعري لعلاج أغلب مشاكل الشعر، كما أنه سر الشعر الطويل لأغلب الفنانات منذ القدم، لذا نقدم لك وصفة سحرية بزيت الزيتون للحصول على شعر كثيف وطويل، وأبرز فوائد زيت الزيتون.

زيت الزيتون للشعر

وصفة زيت الزيتون للشعر الخفيف:

قومي بمزج 3 ملاعق من زيت الزيتون مع 7 قطرات من زيت شجر الشاي.

ضعي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، وارتدي قبعة بلاستيكية.

اتركي الخليط على الشعر طوال الليل، واغسليه جيدًا في الصباح باستخدام الشامبو المناسب لنوع شعرك.

فوائد زيت الزيتون للشعر:

يحمي الشعر الجاف من التساقط، الذي يتعرض له باستمرار.

يعمل على ترطيب الشعر الجاف بالشكل الكافي من الجذور وحتى الأطراف.

يساعد على علاج الشعر المتقصف والمجهد، بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين E.

يحمي الشعر من أشعة الشمس الضارة، التي تؤثر بالسلب على الشعر وتتسبب في ظهور الشعر الأبيض في عمر مبكر.

يعالج تلف الشعر الجاف، والذي ينتج عن الاستعمال المتكرر لمكواة الشعر وغيرها من منتجات تصفيف الشعر.

يعيد للشعر كثافته ويمده بالأوميجا 3 مما يعمل على تقوية وتغذية الشعر الخفيف.

يساهم في الوقاية من تكاثر الشعر الأبيض في المراحل المبكرة من العمر.

يحافظ على مادة الكيراتين الطبيعية في الشعر.

يعمل على زيادة إفراز مادة الميلانين الطبيعية للشعر، وهى المادة المسئولة عن الحفاظ على لون الشعر الطبيعي.