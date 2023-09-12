صحية وسريعة| طريقة عمل بيتزا البطاطس بالمشروم والجبن

البيتزا من الأكلات المفضلة لدى الكبار والصغار، إلا أنها تستغرق وقتًا طويلًا لتحضيرها بسبب انتظار الخميرة حتى تخمر، لذلك نقدم لك طريقة عمل بيتزا البطاطس، حيث تتميز بسرعة تحضيرها وفوائدها العديدة للجسم.

طريقة عمل بيتزا البطاطس

المقادير:

- البطاطس: 3 حبات (غير مقشرة / مقطعة دوائر متوسطة / مقلية)

- صلصة البيتزا: 3 ملاعق كبيرة (جاهزة)

- المشروم: ربع كوب (مفروم شرائح / معلب / مغسول ومصفى)

- الفلفل الأخضر: ربع كوب (مفروم ناعم)

- زيتون أسود: ربع كوب (شرائح)

- جبن موزاريلا: ربع كوب (مبشور)

طريقة التحضير:

1. ضعي البطاطس المقلية في صينية الفرن.

2. وزعي صلصة البيتزا فوق شرائح البطاطس.

3. وزعي الفلفل الأخضر والفطر والزيتون.

4. انثري جبن الموزاريلا فوق قطع البطاطس.

5. أدخلي الصينية للفرن على حرارة 190 درجة لمدة 20 دقيقة حتى يذوب الجبن.

6. قدميها ساخنة.