الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

سريعة وسهلة| طريقة تحضير بيتزا الطاسة بالدجاج

بيتزا
بيتزا

البيتزا من المعجنات التي يحبها الكبار والصغار وتتميز بمذاقها اللذيذ، حيث يمكن تحضيرها بمكونات عديدة ومختلفة حسب الرغبة، وفيما يلي نقدم لك أسرع طريقة لتحضير البيتزا في الطاسة.

 

بيتزا

طريقة عمل بيتزا الطاسة

المقادير 

١كوب دقيق

١ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

زعتر حسب الرغبة

رشة بودرة ثوم أو بصل حسب الرغبة

رشة ملح

٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون

١ ملعقة صغيرة خميرة فورية

١ ملعقة صغيرة سكر

 

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خطوات عمل بيتزا الطاسة:

١- في البداية جهزي الخميرة، اضيفي ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية إلى ثلت كوب به ماء دافئ.

٢- ضعي المكونات على بعضها البعض واضيفي إليها ماء الخميرة. استمري في العجن حتى يصبح العجين متجانسا.

٣- قومي بفرد قطعة العجين بيديك في الطاسة بعد دهنها بقليل من الزيت

 

ملحوظة: يفضل استخدام طاسة مضادة للالتصاق أو ما شابه ذلك حتى لا تلتصق البيتزا بها.

الآن ابدأي بوضع الحشو المفضل لديك، سواء كان خضار أو صلصلة أو مشروم أو قطع من الدجاج، وكذلك أيضا الموزريلا.

اشعلي نار البوتاجاز، وغطي البيتزا في الطاسة لمدة ١٠ دقائق، على نار هادئة، ستلاحظين أنها نضجت جيدا.

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