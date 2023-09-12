صلاح يتصدر قائمة ليفربول لـ الدوري الأوروبي 2023-2024

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، قائمة الفريق التي ستخوض منافسات بطولة الدوري الأوروبي لنسخة الموسم الجديد 2023 – 2024، والتي ضمت من 29 لاعب في القائمة بنظامها الجديد، حيث يضم كل فريق قائمتين.

يتيح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم انضمام 25 لاعب لكل نادي في القائمة (A)، بالإضافة إلى القائمة (B) والتي عدة لاعبين من موالليد 1 يناير 2002 وما بعده، ومن اللاعبين الذين أمضوا عامين أو أكثر على الأقل في الفريق.

قائمة ليفربول لـ الدوري الأوروبي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر – كيليهير – جاروس.

في خط الدفاع: فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - جويل ماتيب - أندي روبرتسون - كوستاس تسيميكاس.

في خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - تياجو ألكانتارا – أليكسيس ماك أليستر - جرافنبرج - كورتيس جونز - واتارو إندو - كلارك.

في خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز - ديوجو جوتا - كودي جاكبو - دواك.

بينما ضمت القائمة الثانية (B) كل من بيتالوجا – كوانساه – برادلي - ستيفان بايتيتش - هارفي إليوت.

ويتواجد نادي ليفربول في المجموعة الخامسة من الدوري الأوروبي والتي ضمت كل من أندية لاسك لينز وفريق سانت خيلويزي ونادي تولوز الفرنسي.