العاصفة دانيال.. خسائر ليبيا بسبب الإعصار المدمر

العاصفة دانيال في ليبيا.. تعرضت ليبيا لعاصفة تدعى " دانيال" أحدثت خسائر جسيمة في البلاد، وتسببت في سقوط العديد من الضحايا، ودمارًا في البنية التحتية لبعض المناطق، وانقطاع التيار الكهربائي في البلاد، حيث لقي أكثر من 2800 شخص مصرعهم، فضلاًعن وجود الآلاف من المفقودين.

العاصفة دانيال في ليبيا

وكانت ضربت العاصفة دانيال ضربت شمال شرقي ليبيا أمس الاثنين، حيث تسببت السيول في غمر مناطق كاملة، وأصبحت درنة منطقة منكوبة، والتي يسكنها نحو 200 ألف نسمة، وقد جرفت جرفت مياه والفيضانات سكان مدن البيضاء وسوسة والمرج، وطبرق وكل مدن وقرى الجبل الأخضر والساحل الشرقي.

وصول العاصفة دانيال ليبيا

واتخذت حكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماع طارئ، عددًا من الإجراءات من بينها، إعلان الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، يأتي ذلك عقب وصول العاصفة دانيال ليبيا، والتي انطلقت بداية من اليونان وتركيا قبل أن تتوجه نحو ليبيا، والتي وصلت مصر ، وفقًا للأرصاد الجوية.

وصول العاصفة دانيال مصر

وكشفت الهيئة، عقب وصول العاصفة دانيال مصرعن سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60% تقريبًا، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.