ضحايا" دانيال".. وفاة 2 من عائلة واحدة بعزبة البطران في الفيوم

لقى اثنان من عائلة واحدة بعزبة البطران التابعة لمركز سنورس بالفيوم مصرعهما فى محافظة درنة الليبية اثر العاصفة دانيال .

وقد سادت حالة من الحزن بين أهالي العزبة لقريه سنهور القبليه بمركز سنورس بعد وصول نبأ وفاة ابناء العم الشابين ربيع السيد عبد الغني 47 سنه و محمد ابراهيم السيد عبد الغني 26سنه خلال عملهم في مجال التجارة بدولة ليبيا الشقيقة في إعصار دانيال الذي اجتاح الشرق الليبي وأسفر عن وقوع مئات المفقودين والضحايا.

نعى الأصدقاء

ونعى عدد من الأصدقاء على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة الشابين الذين يعملان بدولة ليبيا، وتداول أصدقائهم صورة الفقيدين بكلمات مأثرة مطلقين عليهما شهداء لقمة العيش.

وتنتظر عائلتهما وأصدقائهم وصول جثامين الشابين إلى الفيوم ، حتى تشيع الجنازة إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة في عزبة البطران.