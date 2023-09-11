أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 90.41 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 11 سبتمبر، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 90.41 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.98 دولار للبرميل.

أسباب ارتفاع أسعار البنزين

وتحدث هيثم الجندي المحلل الاقتصادي، حول أسباب ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية لأعلى مستوى موسمي، قائلا:" أسعار النفط الخام تشهد تحول فى اتجاهها منذ أواخر يونيو حيث ارتفعت لحوالى 25%، والفضل يرجع لقرار المملكة العربية السعودية فى إعلان تخفيض طوعى فى إنتاجها من النفط مليون برميل يوميا".

وذكر هيثم الجندى، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، بدأ الأمر فى تخفيض هذا القدر فى يوليو ثم تمديده لأغسطس ثم تمديده إلى سبتمبر وكان آخر بالأمس وهو إعلان التمديد حتى نهاية العام لمدة 3 أشهر، كما أعلنت روسيا خفض صادراتها بمقدار 600 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.

تابع التخفيض يضاف إلى تخفيضات من جانب أوبك بلس فى أبريل بمقدار مليون و400 ألف برميل يوميا مما يعنى أن هناك عجزا فى المعروض العالمى من الخام ترتب عليه زيادة فى الأسعار، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار البنزين له آثار وتداعيات سياسية على الولايات المتحدة، حيث يقترب سعر الجالون فى أمريكا 4 أضعاف مما قد يثير قلق فى الإدارة الأمريكية.

أسعار الغاز الأوروبية

ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بشكل حاد، في الجلسات الأخيرة من الأسبوع الماضي خلال تعاملات، يوم الجمعة، مع قيام العمال في منشآت الغاز الطبيعي الأسترالية التابعة لشركة "شيفرون" بالإضراب، ما أثار مخاوف من أن يؤدي وقف الإنتاج لفترة طويلة إلى الضغط على الإمدادات العالمية.

أسعار الغاز

يأتي الإضراب في مشروعي جورجون وويتستون في غرب أستراليا في أعقاب المحادثات اليومية الأسبوع الماضي لمحاولة التوصل إلى اتفاق، ومع ذلك فشلت المفاوضات في نهاية المطاف في حل النزاع الطويل الأمد حول الأجور والأمن الوظيفي.

في الوقت الحالي، ليس من المقرر إجراء مزيد من المحادثات بين شركة الطاقة الأميركية "شيفرون" والنقابات التي تمثل العاملين في مشاريع الغاز الطبيعي المسال.

وارتفع أسعار الغاز الهولندية، وهو معيار أوروبي لتداول الغاز الطبيعي، بنسبة بلغت نحو 10% ليصل إلى مستوى سعر 36 يورو (38.50 دولارًا) لكل ميجاوات في الساعة.

وقال متحدث باسم شركة "شيفرون" أستراليا: "للأسف، بعد العديد من الاجتماعات والجلسات أمام لجنة العمل، مازلنا بعيدين بشأن الشروط الأساسية، وتشير لجنة العمل العادل إلى المحكمة الأسترالية المستقلة المعنية بالعلاقات في مكان العمل، والتي كانت تتوسط في المحادثات.