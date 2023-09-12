بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة

غادرت بعثة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل قليل، مطار القاهرة الدولي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا لخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

بعثة الأهلي تغادر إلى السعودية استعدادًا للسوبر الافريقي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قد اختتم تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي في التتش بالجزيرة، وذلك قبل التوجه لمطار القاهرة والسفر إلى السعودية؛ استعدادًا للمباراة المقرر لها أن تقام مساء يوم الجمعة المقبل في مدينة الطائف.

وعقد المدرب السويسري مارسيل كولر اجتماعًا فنيًا باللاعبين قبل بداية المران الختامي في التتش والذي كان في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

كما حرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.