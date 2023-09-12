حملة لطرق أبواب بقرية وليدة بمركز سنورس بالفيوم

اعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم قيام إدارة المشاركة المجتمعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بتنفيذ حملة طرق أبواب بقرية وليده بسنهور البحريه بمركز سنورس وذلك لتوعية المواطنين بمشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار ElP ومرفق الاستثمار الأوروبي NIF.

كما تم عقد لقاء جماهيري بمقر الوحدة المحلية لقرية سنهور البحرية فى وقت سابق وبحضور القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى القرية .

وأكد "النجار" أن الهدف من حملات طرق الأبواب واللقاءات الجماهيرية تعريف المواطنين بما يحدث من أعمال داخل قراهم والجهود التى تبذلها الدولة لتوفير خدمات الصرف الصحي للمواطنين وتحسين نوعية الحياة من خلال برنامج توسعات الصرف الصحي وتحقيق الحشد المجتمعي اللازم لتنفيذ تلك المشروعات والعمل على إزالة أي عقبات تواجه تلك المشروعات.

التواصل المجتمعى

وشدد على ضرورة التواصل المجتمعي مع المواطنين بالقرى الجاري تنفيذ المشروعات بها والاستماع لآراء المواطنين ومشاكلهم والعمل على حلها تفادياً لوقوع أى أضرار على المواطنين جراء تنفيذ الأعمال وتعريفهم بآلية الشكاوى التي وضعتها الشركة لاستقبال شكاوى المواطنين ومقترحاتهم إيماناً من الشركة بأن المواطنين هم شركاء النجاح والعامل الأساسي في نجاح أى مشروع علاوة على حث المواطنين بالحفاظ على هذه المشروعات كونها تمثل مستقبلهم ومستقبل ابنائهم .

واوضح أن قرية وليدة ضمن القرى الجاري خدمتها من خلال مشروع إنشاء شبكات ومحطات صرف صحي سنهور البحرية والذي يشمل قري ( وليدة -السيد رحيل، والطماوي) بإجمالي ٣ محطات رفع بإجمالي طاقة تصميمية تبلغ ١٠٥٥٠ م٣/ يوم ، لخدمة ٤٤٢٧٧ نسمة، ومدة تنفيذ المشروع ١٨ شهرا.

ويهدف المشروع تحسين صحة المواطنين والحفاظ على البيئة والقنوات المائية العزبة من التلوث والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون.

ومن جهه اخرى وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اليوم بمحطة مياه قحافة الجديدة تجديد بروتوكول تعاون بين الشركة و جمعية الأورمان لتوصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجاَ .

جاء ذلك بحضور إمام احمد إمام ، و رمضان عبد السلام مديري جمعية الأورمان ،و رانيا السعيد ممثلي الاداره العامة للعلاقات العامة والاعلام ، و لمياء نبيل مديرة المشاركة المجتمعية ، وعمرو عبد العزيز عضو الشؤون القانونية بالشركة .

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