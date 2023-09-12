البابا تواضروس يعقد الاجتماع العام بالكنيسة المرقسية..غدًا

يعقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الأربعاء، فعاليات الإجتماع العام الرعوي الأسبوعي، بدءًا من السادسة مساءً.

من المقرر أن يستهل خورس الشمامسة فعاليات اللقاء بإقامة القداس الإلهي بمشاركة الآباء الكهنة وأحبار الكنيسة ويتخلل إقامة الطقوس الأرثوذكسية، يليها القاء العظة الروحية حول استكمال السلسلة الأسبوعية عن إصحاح جديد بالكتاب المقدس يتناول فيها طِبلة جديدة تشتهدها الكنائس بالقداسات.

أقامت الإيبارشية اليوم احتفالية بعيد النيروز وهى مناسبة تعرف لدى الأقباط بـ"رأس السنة القبطية "1740"، و"عيد الشهداء"، وذلك باعتبار هذه المناسبة إحياء ذكرى شهداء الكنيسة وتاريخها المعاصر رفع بخور عشية يليها القاء العظة الروحية وتطبيق الطقس الفريحي، برئاسة وحضور خورس الشمامسة والآباء الكهنة.

ترجع هذه المناسبة حسب ماذكرت في المراجع التاريخية أن الاحتفال بـ"النيروز" أحد مظاهر والتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا، لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب.

تناول التاريخ أصل كلمة النيروز في لغات عدة وأرجعها إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الاسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة.

تحتفل الكنيسة المصرية بهذه الفعالية سنويًا لتعلن بدء عام قبطي جديد ومناسبات روحية متنوعة تشهدها ومنها عيد الصليب وعيد الأنبا برسوم العريان المقرر الاحتفال به في 27 سبتمبر الجاري.