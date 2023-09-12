احتفال "عيد النيروز" في كنيسة مارمرقس بالإسكندرية

ترأس الآباء الكهنة في كنيسة مارمرقس والبابا بطرس المعرفو بـ"خاتم الشهداء" التابعة لمطرانية للأرثوذكس بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات القداس الإحتفالي بمناسبة عيد النيروز أو كما يشتهر بـ"رأس السنة القبطية "1740" ، و"عيد الشهداء".

تخلل الاحتفال بعيد النيروز واحياء ذكرى شهداء الكنيسة وتاريخها المعاصر رفع بخور عشية يليها القاء العظة الروحية وتطبيق الطقس الفريحي، برئاسة وحضور خورس الشمامسة والآباء الكهنة.

ترجع هذه المناسبة حسب ماذكرت في المراجع التاريخية أن الاحتفال بـ"النيروز" أحد مظاهر والتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب.

وتناول التاريخ أصل كلمة النيروز في عدة لغات وأرجعها إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة.