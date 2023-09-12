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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كهنة كنيسة مارجرجس بشبرا مصر يترأسون "عيد النيروز"

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

ترأس الآباء الكهنة في  كنيسة الشهيد مارجرجس التابعة لمطرانية للأرثوذكس في شبرا مصر، اليوم الثلاثاء، احتفالية عيد النيروز وهى  مناسبة تعرف لدى الأقباط بـ"رأس السنة القبطية "1740" ، و"عيد الشهداء". 

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الكنيسة تحتفل بـ عشية القديس تيطس الرسول

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احتفال "عيد النيروز" في كنيسة العذراء ومارمينا بفاقوس

تخلل الاحتفال بعيد النيروز واحياء ذكرى  شهداء الكنيسة وتاريخها المعاصر رفع  بخور عشية يليها القاء العظة الروحية وتطبيق الطقس الفريحي.

يستمر طقس الفريحي بالكنيسة القبطية لمدة 17 يومًا، من خلال الأعياد السيدية  وينتهى باقامة عيد الصليب المقرر في 27 سبتمبر الجاري.

ترجع المصادر التاريخية لهذه المناسبة  حسب ماذكرت أن الاحتفال بـ"النيروز" أحد مظاهر والتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب.

وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها  بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة آنذاك.

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