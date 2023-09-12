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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في خلية القاهرة الجديدة الإرهابية لـ أكتوبر

بوابة الوفد الإلكترونية

أجلت  الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 22 متهم في أكبر خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة بينهم 18 متهم محبوس و4 هاربين والمعروفة إعلاميًا بـ  خلية القاهرة الجديدة الإرهابية  لجلسة اليوم الرابع من دور أكتوبر المقبل للمرافعة.

 

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تأجيل محاكمة  المتهمين في خلية القاهرة الجديدة الإرهابية لـ أكتوبر 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج، وذلك في القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 1375 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 908 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا وبرقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

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كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من الأهالي بوجود شخص ممسكًا بسكين عليها آثار دماء ومحاولتهم الإمساك به.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة عليه وضبطه وعُثر بحوزته على 2 سلاح أبيض "مطواة، سكين"، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته أقر بقتل شقيقته لخلافات بينهما واعتراضه على خطبتها ومعاملتها السيئة له، وتم العُثور على المجنى عليها داخل أحد العقارات بدائرة القسم وبها جرح ذبحي وطعني، وتم نقل جثمانها إلى المستشفى، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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