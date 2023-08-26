تولوا قيادة جماعة إرهابية.. مشاهد هامة في قضية "خلية التجمع"

واصلت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، نظر وقائع محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية التجمع".

القضية مرت بالعديد من المراحل الهامة، بدايةً من تاريخ أولى جلسات 26 نوفمبر 2022 الذي عُقدت فيه أولى جلسات الدعوى، لتتلو النيابة العامة أمر الإحالة في حق المتهمين، وتضمن أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهمًا من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

بعد ذلك استكملت المحكمة نظر القضية، بدايةً من فض الأحراز، ومرورًا في جلسة 27 فبراير 2023 بمرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في القضية، بينما بعد ذلك استمعت المحكمة إلى مرافعات فريق الدفاع، التي جاء بها المطالبة ببراءة المتهمين، تأسيسًا على الدفع ببطلان الاتهام والدفع بإجراءات القبض على المتهمين، ولا تزال المحكمة تستمع إلى مرافعات الدفاع بالقضية، انتظارًا إلى الوصل لمراحلها الحاسمة والنهائية.

تضمنت الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، أولًا: المتهمون من الأول وحتى السابع، تولوا قيادةً في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

بينما المتهمون من الثامن وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية؛ بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات، كما ارتكب المتهمون جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة الإرهابية والإرهابيين؛ بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة- موضوع الاتهام الوارد بالبندِ أولا- بشكل مباشر وبوسيلة رقمية وإلكترونية ببيانات ومواد ومعلوماتٍ وأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وأمدوا أعضاء بها.