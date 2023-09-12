المبعوث الأمريكي لدى ليبيا يعلن استجابة الولايات المتحدة للفيضانات المدمرة في ليبيا

أطلقت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا اليوم الثلاثاء، إعلانًا رسميًّا لحالة طوارئ إنسانية تجاوبًا مع الفيضانات الكارثية في ليبيا.

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، في تغريدة نشرها عبر منصة أكس - بثتها وكالة الأنباء الليبية “وال”: “إن إعلان الاحتياجات الإنسانية سيسمح بالتمويل الأولي الذي ستقدمه الولايات المتحدة لدعم جهود الإغاثة في ليبيا”، مضيفًا: "سنقوم بالتنسيق مع شركاء الأمم المتحدة والسلطات الليبية لتقييم أفضل السبل لاستهداف المساعدات الأمريكية الرسمية".