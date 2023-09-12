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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المبعوث الأمريكي لدى ليبيا يعلن استجابة الولايات المتحدة للفيضانات المدمرة في ليبيا

ريتشارد نورلاند
ريتشارد نورلاند

أطلقت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا اليوم الثلاثاء، إعلانًا رسميًّا لحالة طوارئ إنسانية تجاوبًا مع الفيضانات الكارثية في ليبيا.

 

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الملك عبدالله الثاني يؤكد وقوف الأردن إلى جانب ليبيا جراء الإعصار

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الأردن يتابع أوضاع مواطنيه المقيمين في ليبيا جراء الفيضانات الأخيرة

 

 قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، في تغريدة نشرها عبر منصة أكس - بثتها وكالة الأنباء الليبية “وال”: “إن إعلان الاحتياجات الإنسانية سيسمح بالتمويل الأولي الذي ستقدمه الولايات المتحدة لدعم جهود الإغاثة في ليبيا”، مضيفًا: "سنقوم بالتنسيق مع شركاء الأمم المتحدة والسلطات الليبية لتقييم أفضل السبل لاستهداف المساعدات الأمريكية الرسمية".

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