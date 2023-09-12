الملك عبدالله الثاني يؤكد وقوف الأردن إلى جانب ليبيا جراء الإعصار

بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي بضحايا الإعصار والفيضانات، التي ضربت عددا من المناطق في الشرق الليبي أخيرا.

وأكد الملك عبدالله الثاني وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في ليبيا في تجاوز هذا الحادث الأليم.

وأعرب العاهل الأردني في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن تعازيه لأسر الضحايا بهذا المصاب، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

الأردن يتابع أوضاع مواطنيه المقيمين في ليبيا جراء الفيضانات الأخيرة

وفي سياق متصل أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنها من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تونس، تتابع أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في دولة ليبيا الشقيقة، جراء الفيضانات الأخيرة.

وأهابت الوزارة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ بالمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في دولة ليبيا الشقيقة، ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية.

ودعت المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في ليبيا إلى الاتصال لطلب المساعدة، وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:

وحدة مركز العمليات في الوزارة (00962795497777)، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تونس (0021650866660) أو من خلال البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات ([email protected]).

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