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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الجزائرية: تلقينا ردا رسميا بعدم حاجة المغرب للمساعدات المقترحة من الجزائر

وزارة الخارجية الجزائرية
وزارة الخارجية الجزائرية

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء أن الحكومة الجزائرية علمت بالرد الرسمي للمملكة المغربية التي أعربت عن عدم حاجتها للمساعدات الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر.

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وأوضحت، في بيان لها، أن "وزير العدل بالمملكة المغربية في تصريح إعلامي أمس، أعلن قبول المساعدات الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر، على أن يتم إيصالها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية المغربية.

وأضافت أنه على أساس هذا التصريح، أبلغت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية نظيرتها المغربية، عن طريق القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء والقنصلية العامة للمغرب بالجزائر، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعبئة ثلاث طائرات ذات سعة كبيرة لنقل مساعدات إنسانية إلى المغرب تتماشى مع الاحتياجات الضرورية في حالات الكوارث الطبيعية. 

وأشارت إلى أن القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء تواصل مع خلية الأزمة المنشئة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية المغربية بغية ترسيم عرض الجزائر تقديم مساعدات إنسانية.

وتابعت الخارجية الجزائرية قائلة إنه في الوقت الذي تم استكمال فيه العملية وبعد إلحاح من السلطات الجزائرية المختصة طيلة ظهيرة وأمسية البارحة، تواصلت وزارة الشؤون الخارجية المغربية مع القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء قبيل منتصف ليلة أمس، حيث أبلغ المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية القنصل الجزائري بأنه "وبعد التقييم، فإن المملكة المغربية ليست بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر".

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