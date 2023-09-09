زلزال يضرب 7 ولايات في الجزائر بعد المغرب (تفاصيل)

أعلنت "الحماية المدنية الجزائرية"، أن سبع ولايات من الغرب الجزائري تعرضت لهزة أرضية دون تسجيل أي خسائر، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

وذكرت الحماية المدنية أن الولايات التي تعرضت لزلزال هي تندوف وبني عباس وتيميمون وبشار والنعامة وتلمسان وسيدي بلعباس دون تسجيل أي خسائر.

يُشار إلى أن رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب ناصر جابور، صرح بأن الزلزال العنيف الذي ضرب المملكة المغربية هو الأعنف منذ قرن.

المغرب يُسجّل ارتفاعًا جديدًا في الإصابات والوفيات جراء الزلزال القوي

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب "المغرب"، إلى 632 وفاة و329 إصابة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم السبت.

ولقي 27 شخصا مصرعهم في منطقة مراكش السياحية على بعد 320 كلم جنوب العاصمة الرباط، وأربعة في إقليم ورزازات إلى الجنوب، حسبما نقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية في المنطقتين، في حين لم تعط السلطات أي حصيلة رسمية لعدد الضحايا.

وسجل المعهد المغربي للجيوفيزياء هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، بإقليم الحوز التابع جهة مراكش آسفي.

وأشار المعهد في نشرة إنذارية إلى أن الهزة حدد مركزها في جماعة إيغيل التابعة للإقليم.