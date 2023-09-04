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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة 8 أشخاص في الجزائر جراء الفيضانات

بوابة الوفد الإلكترونية

لقى 8 أشخاص مصرعهم في فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة انهمرت على غرب الجزائر.

 

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إجلاء 100 ألف شخص بسبب فيضانات شرق باكستان

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اليابان.. تحذير من فيضانات وانهيارات أرضية وإجلاء آلاف الأشخاص بسبب الإعصار لان

وحسب موقع الحرة، جرفت مياه الأمطار ثمانية أشخاص في ولايتي تلمسان والبيض.

وفي ولاية تلمسان شمال غرب الجزائر، تم الأحد انتشال جثث تعود لامرأتين ورجلين، تراوح أعمارهم بين 22 و73 عاما، بحسب الحماية المدنية التي أشارت إلى أن أربع ضحايا كانوا على متن مركبة جرفتها مياه نهر واد الدالية.

وفي البيض جنوب غرب البلاد، لقي أربعة آخرون، هم ثلاث نساء ورجل، حتفهم بعد أن جرفت مياه نهر واد الشادلي مركبتهم.

 

وكانت قد أصدرت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية، نشرة خاصة توقعت فيها هطول أمطار رعدية على عدة مناطق في شمال الجزائر اعتبارا من السبت، مع كمية أمطار قد تتجاوز 40 ملم.

 

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