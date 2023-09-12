ثقافة المنيا تناقش دور المرأة في التنمية بالعدوة

نظم فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة ، محاضرة عن أهمية دعم المرأة المصرية في كافة المجالات ، وذلك فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى ، فى تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية .

بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث قدم بيت ثقافة العدوة شمال محافظة المنيا ، محاضره اجتماعيه بعنوان " دور المرأة في التنمية " سلوى ابو العلا ، تحدثت فيها عن الدور الحيوي والمحوري للمرأة في تنميه المجتمع وان تنميتها تبدأ من الأسره ، فالمرأة لها دور فعال في جميع المجالات ، إجتماعية ، واقتصادية ، وسياسية .

ويظهر ذلك جليا في المشاركه الفعالة والقوية للمرأة في الإنتاج ودخولها في السوق التجارية ، وسوق العمل والمعاملات المصرفية و البنكية ،ـ كما انها على الصعيد العالمي تلعب فورا هاما في تنميه المجتمعات، تحيه لكل إمرأة تساهم في تنمية التي هي اساس وقوام المجتمعات