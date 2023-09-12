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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ثقافة المنيا تناقش دور المرأة في التنمية بالعدوة

جانب من فعاليات المحاضرة
جانب من فعاليات المحاضرة

نظم فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة ، محاضرة عن أهمية دعم المرأة المصرية في كافة المجالات ،  وذلك فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى ، فى تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية .

بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث قدم بيت ثقافة العدوة شمال محافظة المنيا ، محاضره اجتماعيه بعنوان " دور المرأة في التنمية " سلوى ابو العلا ، تحدثت فيها عن الدور الحيوي والمحوري للمرأة  في تنميه المجتمع وان تنميتها تبدأ من الأسره ، فالمرأة لها دور فعال في جميع المجالات ، إجتماعية ، واقتصادية ، وسياسية .

 

ويظهر ذلك جليا في المشاركه الفعالة والقوية للمرأة  في الإنتاج ودخولها في السوق التجارية ،  وسوق العمل والمعاملات المصرفية و البنكية ،ـ كما انها على الصعيد العالمي تلعب فورا هاما في تنميه المجتمعات،  تحيه لكل إمرأة  تساهم في تنمية التي هي اساس وقوام المجتمعات

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