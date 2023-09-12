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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوبك تبقي على توقعات النمو الاقتصادي العالمي عند 2.7% لعام 2023

أوبك
أوبك

أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي من دون تغيير عند 2.7% لعام 2023 و2.6% لعام 2024، لكنها رفعت تقديراتها لنمو اقتصاد اليابان إلى 1.5% للعام الجاري.

 

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وخفضت المنظمة  في تقرير لها اليوم الثلاثاء توقعات نمو اقتصاد الصين إلى 4.8% في 2024، لكنها زادت توقعات نمو اقتصاد البرازيل إلى 2.1% في 2023، واقتصاد روسيا إلى 1%.

 

وظلت توقعات أوبك لارتفاع للطلب العالمي على النفط كما هي عند 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، مقارنة مع نمو قدره 2.44 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، في حين زادت توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك إلى 1.6 مليون برميل يوميًا خلال 2023.

وتوقعت المنظمة تراجع الطلب على إنتاج دولها خلال العام الجاري بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا عن تقييم الشهر السابق ليصل إلى 29.2 مليون برميل يوميًا، وهو ما يزيد بنحو 0.8 مليون برميل يوميًا عن عام 2022. 

وتم تعديل الطلب على خام أوبك في عام 2024 بالخفض بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا عن تقييم الشهر الماضي ليصل إلى 30.0 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى بمقدار 0.8 مليون برميل يومياً عن المستوى المقدر لعام 2023.

وأظهر تقرير أوبك ارتفاع إنتاج دول المنظمة من الخام في أغسطس الماضي إلى 27.45 مليون برميل يوميًا من 27.33 مليون برميل في الشهر السابق عليه ، مدفوعًا بارتفاع إنتاج إيران إلى 3 ملايين برميل يوميًا من 2.85 برميل يوميًا في يوليو، على الرغم من استمرار العقوبات الأمريكية على طهران وتخفيضات إنتاج السعودية وروسيا.

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