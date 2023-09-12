استجابة لشكاوى المواطنين.. الجيزة تشن حملة لإزالة التعديات والإشغالات بالعمرانية

تلقت محافظة الجيزة شكوى من أهالى حي العمرانية لتضررهم من مقهي بشارع عدوي سليم أمام شارع كمال منصور لتعديها علي حرم الطريق بوضع كراسي مما يعرقل الحركة المرورية بالشارع .

كما تلقت محافظة الجيزة شكوي أحد المواطنين من قاطني شارع المزلقان بالعمرانية الشرقية يتضرر من انتظار سيارات الخشب أمام العقار القاطن به مما يتسبب في صعوبة الدخول والخروج لمنزله .

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي العمرانية بالتنسيق مع شرطة المرافق لبحث الشكاوي وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددا على ضرورة التواجد الميداني للتصدي لكافة أشكال التعدي وللعمل علي حل أى شكاوي تواجه المواطنين للأرتقاء بمستوي وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا الإطار شن حي العمرانية حملة مكبرة أسفرت عن رفع كل التعديات والإشغالات الموجودة بنهر بالشارع وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمنع تكرار ذلك مجددا.