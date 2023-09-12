إطلاق مؤتمر تسوية المنازعات الرياضية المحلية والدولية

أطلق الدكتور إسماعيل سليم، مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تسوية المنازعات الرياضية المحلية والدولية برعاية وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "الواقع والمأمول".

استعرض دكتور سليم المحكم المقيد بالمحكمة الرياضية الدولية بلوزان سويسرا والقائم بإدارة مركز القاهرة الإقليمي، محاور جلسات المؤتمر،والتي تضمنت الكلمة الرئيسية بالجلسة الافتتاحية الدكتور محمد عبد الرؤوف شريك ورئيس مجموعة التحكيم الدولي بمكتبه الخاص للمحاماة والاستشارات القانونية كما يتقلد منصب محكم مقيد بالمحكمة الرياضية الدولية.

وشملت الجلسة الأولى تعريف المنازعة الرياضية والدروس المستفادة من تجارب التحكيم الرياضي المؤسسي في مصر والخارج، إلى جانب مقدمة لنشأة التحكيم الرياضي في العالم كوسيلة بديلة لفض المنازعات الرياضية والتجارب والدروس المستفادة.

كما تضمنت فرع التحكيم الرياضي بمركز التحكيم الألماني ودور المحكمة الرياضية CAS في الفصل في المنازعات الرياضية المتعلقة بالدورات الأوليمبية، علاوة عن مناقشة قضايا التحكيم الرياضي في نهاية الجلسة الأولى.

وأوضح الدكتور سليم أن الجلسة الثانية من المؤتمر تستعرض التحكيم الرياضي في مجالات متخصصة، والتي تمثلت في تحكيم المنازعات المرتبطة بتعاطي المنشطات إلى جانب تسوية منازعات كرة القدم تحت عنوان الواقع المصري من منظور عملي.

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