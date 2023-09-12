النواب الليبي: المساعدات المصرية بدأت تصل بتعليمات من الرئيس السيسي

قال فتحي عبدالكريم المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، إنّ المجلس يراقب كل ما يحدث في مدينة درنة عن كثب، حيث صدرت التعليمات والاتصالات اللازمة من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لمساعدة الأهالي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

مدينة درنة

وأضاف “المريمي” في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ درنة تعرضت لنكبة كبيرة جراء السيول وانهيار سد وادي مدينة درنة الذي جرف العديد من البيوت والعمارات والمحال التجارية والسيارات وأدت إلى وفاة عدد كبير من المواطنين وإصابة آخرين بجروح، بالإضافة إلى وجود مفقودين لا يُعرف مصيرهم.

مجلس النواب الليبي

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، أنّ المصاب جلل ولكن مجلس النواب الليبي فعل ما يجب القيام به، وكذلك الحكومة المنبثقة عنه والجيش والقوات الأمنية والجمعيات الخيرية وأهل الخير، كما بدأت تصل المساعدات من مصر بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، وهناك طيران عمودي مصري وصل لإنقاذ الأهالي الموجودين في الوادي والبحر، وهناك مساعدات ستصل من إيطاليا وتركيا لمساعدة الشعب الليبي في مواجهة هذه الكارثة.

