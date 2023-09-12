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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعد قليل .. الأهلي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية

الأهلي
الأهلي

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد قليل إلى المملكة العربية السعودية ، استعدادًا لخوض مواجهة السوبر الأفريقي المقبلة أمام اتحاد العاصمة الجزائري والمقرر لها الجمعة المقبل.
 

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الأهلي يكشف موعد انتظام علي معلول وبيرسي تاو في معسكر السعودية


كان الفريق الأول بالأهلي قد اختتم تدريباته الجماعية ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك قبل التوجه إلى السعودية ؛ استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي. 
وعلى هامش المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة للحديث عن استعداد الفريق الأحمر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

وخلال المران قام اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.
وقاد اندرياس إندويا، مخطط الأحمال، برنامجا تدريبيا مطولاً للاعبين استمر لمدة ٤٠ دقيقة من بداية المران. 

تدريبات منفردة ..

وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال، تدريبات بدنية وفنية منفردة على هامش المران تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.
وخاض اللاعبون جانبًا من تدريبات الكرة وتقسيمة في ختام فقرات المران الجماعي.
ويستعد الأهلي لملاقاة اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي والتي تقام يوم ١٥ من الشهر الجاري في السعودية.

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