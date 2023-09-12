الثقافة تُعلن تعليق أنشتطها ثلاثة أيام حدادًا على ضحايا الكارثتين الطبيعيتين في ليبيا والمغرب

أعلنت وزارة الثقافة تعليق كافة أنشطتها الفنية، لمدة ثلاثة أيام حدادًا على ضحايا الكارثتين الطبيعيتين في ليبيا والمغرب.

حيث وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، القطاعات التابعة للوزارة، بوقف جميع الأنشطة، والتي كان من المقرر إقامتها من اليوم الثلاثاء 12 سبتمر وحتى الخميس 14 سبتمبر 2023.

وقدمت وزيرة الثقافة، خالص التعازي والمواساة للمملكة المغربية في ضحايا الزلزال، ولضحايا الإعصار في ليبيا، مُعربة عن رجائها بالشفاء العاجل للمصابين بالبلدين.