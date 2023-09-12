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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

الثقافة تُعلن تعليق أنشتطها ثلاثة أيام حدادًا على ضحايا الكارثتين الطبيعيتين في ليبيا والمغرب

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

أعلنت وزارة الثقافة تعليق كافة أنشطتها الفنية، لمدة ثلاثة أيام حدادًا على ضحايا الكارثتين الطبيعيتين في ليبيا والمغرب.

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وزيرة الثقافة تستهل زيارتها لروسيا بجولة في متحف الدولة التاريخي و"جاليري تريتياكوف"

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24 سبتمبر بدء أعمال مؤتمر "الثقافة العربية في ضوء التحول الرقمي"

حيث وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، القطاعات التابعة للوزارة، بوقف جميع الأنشطة، والتي كان من المقرر إقامتها من  اليوم الثلاثاء   12 سبتمر وحتى  الخميس  14 سبتمبر 2023.

 

وقدمت وزيرة الثقافة، خالص التعازي والمواساة للمملكة المغربية في ضحايا الزلزال، ولضحايا الإعصار في ليبيا، مُعربة عن رجائها بالشفاء العاجل للمصابين بالبلدين.

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