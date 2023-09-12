وزيرة الثقافة تستهل زيارتها لروسيا بجولة في متحف الدولة التاريخي و"جاليري تريتياكوف"

تشهد ختام "عام التبادل الإنساني المصري الروسي" ‏بالعاصمة موسكو اليوم

تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مساء اليوم الثلاثاء ‏‏12 سبتمبر، بالعاصمة الروسية موسكو، ختام فعاليات "عام ‏التبادل الإنساني بين مصر وروسيا"، الذي عُقد تحت رعاية ‏الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي، فلاديمير ‏بوتين.

متحف الدولة التاريخي الروسي:

استهلت وزيرة الثقافة زيارتها لموسكو بجولة بمتحف الدولة التاريخي الروسي، والذي تعكس معروضاته التاريخ والحضارة والثقافة الروسية منذ قديم الزمان حتى أيامنا هذه.

يُعتبر هذا المتحف من أكبر متاحف تاريخ روسيا يضم أكثر من 4 ملايين قطعة أثرية ومخطوط نادر في 39 قاعة.

كما زارت وزيرة الثقافة، "جاليري تريتياكوف الوطني" وهو متحف للفنون التشكيلية في مدينة موسكو، ويعتبر "جاليري تريتياكوف" أحد أشهر المتاحف الفنية في العالم.

العام الثقافي الإنساني "مصر – روسیا":

يُذكر أن العام الثقافي الإنساني "مصر – روسیا"، ‏انطلق من دار الأوبرا المصرية، بالقاهرة، إذْ أعدت وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة ‏الخارجية، والجانب الروسي، لهذه المناسبة أجندة شملت ٢٣ فعالية ‏ثقافية وفنية، شاركت فيها جميع قطاعات وهيئات وزارة الثقافة، ‏ بدأت من مصر، وتُختتم في العاصمة الروسية ‏موسكو، بالإضافة أنه تم اختيار روسيا ضيف شرف "مهرجان ‏الإسماعيلية الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة"، وتواصلت ‏الفعاليات من خلال الندوات ومعارض الكتاب والفنون التشكيلية ‏والحرف التراثية، إلى جانب تبادل للفرق الفنية بين الجانبين، وإصدار ‏مجموعة من المترجمات من الروسية إلى العربية والعكس‎.