السلطات الليبية.. وفاة 75 مصريًا في العاصفة دانيال

أعلنت السلطات الليبية، قبل قليل، وفاة 75 مصريا جراء الفيضانات التي ضربت ليبيا خلال الساعات الأخيرة، فيما تعرف بالعاصفة دانيال.

وأشار وزير الداخلية الليبي، إلى أن السلطات تواجه صعوبة في تحديد عدد القتلى حاليًّا، متوقعًا مقتل ألفي شخص على الأقل حتى الآن جراء الفيضانات، موضحًا أن الوزارة تلقت بلاغات بفقدان عائلات بأكملها في الفيضانات التي ضربت البلاد.

وارتفعت أعداد القتلى جراء الفيضانات التي أغرقت البلاد جراء العاصفة المتوسطة دانيال التي ضربت البلاد إلى أكثر من 2800 قتيل وأكثر من 7 آلاف مفقودًا.

وأعلنت الحكومة الليبية الحداد الوطني لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام، عقب الفيضانات التي ضربت عدة مدن وقرى شرقي البلاد، وخلفت مئات القتلى.

شيخ الأزهر الشريف يعزي الشعب الليبي في ضحايا العاصفة دانيال

وعلى صعيد آخر، قدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص تعازيه للشعب الليبي في ضحايا العاصفة دانيال.

وكتب “شيخ الأزهر” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"نعزي أنفسنا والشعب الليبي الشقيق في ضحايا العاصفة والفيضانات العنيفة، أدعو العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.. اللهم لطفَك ورحمتَك بأهلنا في ليبيا".