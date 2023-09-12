احتفال "عيد النيروز" في كنيسة العذراء ومارمينا بفاقوس

رأس السنة القبطية

ترأس الآباء الكهنة في كنيسة السيدة العذراء مريم ومارمينا العجائبي التابعة لمطرانية للأرثوذكس الشرقية وتوابعها، اليوم الثلاثاء، بعيد النيروز وهى مناسبة تعرف لدى الأقباط بـ"رأس السنة القبطية "1740" ، و"عيد الشهداء".

تخلل الاحتفال بعيد النيروز واحياء ذكرى شهداء الكنيسة وتاريخها المعاصر رفع بخور عشية يليها القاء العظة الروحية وتطبيق الطقس الفريحي، برئاسة وحضور خورس الشمامسة والآباء الكهنة.

ترجع هذه المناسبة حسب ماذكرت في المراجع التاريخية أن الاحتفال بـ"النيروز" أحد مظاهر والتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب.

وتناول التاريخ أصل كلمة النيروز في عدة لغات وأرجعها إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة.

وتحتفل الكنيسة المصرية بهذه الفعالية سنويًا لتعلن بدء عام قبطي جديد ومناسبات روحية متنوعة تشهدها ومنها عيد الصليب وعيد الأنبا برسوم العريان المقرر الاحتفال به في 27 سبتمبر الجاري.