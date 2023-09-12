احتفالات الأقباط بمطرانية الوادي الجديد  في "عيد النيروز".. شاهد

احتفلت كنيسة السيدة العذراء مريم مقر مطرانية الأرثوذكس بالوادي الجديد وتوابعها، اليوم الثلاثاء، بمناسبة "عيد النيروز" و رأس السنة القبطية "1740" والمعروفة بـ" عيد الشهداء".

ترأس نيافة الأنبا أرسانيوس، أسقف الإيبارشية، صلاة عشية النيروز أمس الإثنين، وأقامة القداس الاحتفالي بالعيد صباح اليوم التالي، بمشاركة لفيف من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة، ويتخلل الاحتفال لأعياد النيروز واحياء ذكرى الشهداء وتاريخهم المعاصر رفع بخور عشية يليها القاء العظة الروحية وتطبيق الطقس الفريحي، كما تضمن تطيب رفات لبعض القديسين.

يستمر طقس الفريحي بالكنيسة القبطية لمدة 17 يومًا، من خلال الأعياد السيدية وينتهى باقامة عيد الصليب المقرر في 27 سبتمبر الجاري.

ترجع المصادر التاريخية لهذه المناسبة حسب ماذكرت أن الاحتفال بـ"النيروز" أحد مظاهر والتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب.

وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة.