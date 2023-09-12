ميرهان حسين تحيي موضة المضلع بالكب المحتشم

خضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير فهي من عشاق مواكبة أحدث صيحات الموضة لتطل بإطلالة جذابة متناغمة مع شخصيتها المحبىة للتغيير والأناقة في آن واحد.

وبدت ميرهان بإطلالة كاجوال لافته، حيث ارتدت جمبسوت أنيق مجسم، ينتمي لقصة الكب، صمم من قماش ناعم مقلم، باللون الرمادي في الأبيض، عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت صندلًا باللون الأسود.

واختارت تسريحة شعر منسدلة بحرية وراء ظهرها بشكل جذاب ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.