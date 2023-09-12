محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات التدريب العملي المشترك صقر 120

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء واللواء أركان حرب وليد الحماقي، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، فعاليات التدريب العملي المشترك صقر 120 لمجابهة الأزمات والكوارث من داخل القاعة الكبري بديوان المحافظة، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري، وقاموا بتكريم عدد من أسر الشهداء الذين نالوا شرف الشهادة في الدفاع عن أرض الوطن، أسرة الرائد شهيد أحمد بسيوني ابوالخير، وجندي شهيد السيد إبراهيم محمد السيد، وجندي شهيد ماهر عطية عبدالمجيد مسيوغة.



جاء ذلك بحضور اللواء هشام عبد الصمد، مساعد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى للمستشارين العسكريين، والعميد أركان حرب محمد حلمى عبد الدايم، رئيس فرع التخطيط، قيادة قوات الدفاع الشعبى العسكرى، واللواء أحمد الحلو، مساعد قائد المنطقة الشمالية للقطاع المدنى، واللواء أحمد عماره، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد حمدي هندى، مساعد قائد القوات الدفاع الشعبى العسكرى، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والعقيد محمود صلاح ، مكتب المستشار العسكرى لمحافظة كفرالشيخ، والعقيد أيمن كمال رزق، مكتب المستشار العسكرى، والعميد أيمن فرج البنا، المستشار العسكرى لمحافظة البحيرة، والعميد هانى محمد عامر، المستشار العسكرى لمحافظة الغربية، والعميد أحمد السويدى، المستشار العسكرى لمحافظة الدقهلية، والمقدم إسلام خلف، هيئة عمليات القوات المسلحة، ومحمد حسن لطفى، ممثل وزارة التنمية المحلية

وخلال جلسة المحاكاة التي تم تنفيذها لشرح كيفية التصدي للأزمات والكوارث، تم استعراض القدرات والاستعدادات المتنوعة للأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات وقطاعات المرافق، والإجراءات التى يتم اتخاذها فور وقوع الأزمة والتعامل معها من كافة الجوانب، للتخفيف من حدتها حرصا على أرواح المواطنين وسلامتهم وحفاظا على الممتلكات، كما تم تكريم 3 أسر من شهداء القوات المسلحة من أبناء محافظة كفر الشيخ.

وقد تبادل محافظ كفر الشيخ، وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، الدروع تأكيدا للتعاون الوثيق بين المحافظة وقيادة الدفاع الشعبى والعسكرى فى كافة المجالات.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يرحب باللواء وليد الحماقي، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والوفد المرافق من خيرة ضباط القوات المسلحة، مشيراً إلى التدريب يولد لدى الجهات المتعددة خبرات متراكمة لسيناريوهات أزمة ليست بعيدة عن أذاهنا ما يحدث في ليبيا والعراق، وما حدث في مستشفى سيدي سالم ، فلابد من تعاون كل الجهات لتكون قادرة على العطاء ومواجهة المواقف.

وأضاف أن المؤسسات القوية قادرة علي أن يكون لديها رؤية واضحة، لمجابهة أي أزمة والحد من الخسائر التي قد تتعرض لها جراء هذه الأزمة، وأن الإعداد والتخطيط الجيد والتأكد من مدى جاهزية كافة المعدات والمركبات بمختلف المراكز والمدن والأحياء قطاعات المرافق المختلفة هو الحل الأمثل، والأنجح لمجابهة الأزمات والكوارث والحد من آثارها، وأنه تم تدريب العناصر المشاركة في مشروع "صقر 122" على اختيار أنسب أساليب التعامل مع التهديدات وكيفية مجابهتها، والاستعداد للتدخل السريع لمواجهة المواقف الطارئة التي يحتمل حدوثها، مع اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير المناخ الآمن للمواطنين وحماية ممتلكاتهم .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتوجه بالشكر لقوات الدفاع الشعبي والعسكري على جهودهم وتعاونهم مع المحافظة، ولكافة الجهات المشاركة والتي ساهمت في إنجاح المشروع التعبوي "صقر 122"، والذى أظهر مدى قوة المحافظة واستعدادها لمجابهة أى أزمة أو أحداث طارئة.

وأكد أنه يدعو جميع المشاركين بتحقيق أقصى درجات الاستفادة من التدريب العملي فى تطوير مهاراتهم وقدراتهم للتصدي لأي أزمات او تحديات قد تواجهنا في المستقبل، مؤكدا على جاهزية المحافظة بأجهزتها التنفيذية بالإشتراك مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري لتنفيذ خطة مواجهة الأزمات.

قال اللواء أركان حرب، وليد حامد الحماقي، قائد القوات الشعبي العسكري، أنه ينقل تحيات الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مقدما الشكر لمحافظ كفر الشيخ على حسن الاستقبال والإعداد الجيد للمشروع، وأنه يشرفه تواجده بالمحافظة التي تجمع بين الزراعة والصناعة والتعدين وهي من أهم المصادر الزراعية القمح والأرز، والتعدين لديها مصنعي الرمال السوداء، وأنه سعيد بحضور أبناء جامعة كفر الشيخ جيل المستقبل، مقدما التحية لأسر الشهداء، مقدما والتقدير لكافة أجهزة المحافظة علي الاستعداد التام والجاهزية العالية والتخطيط الجيد والمتميز لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال جاهزية المعدات ومعسكرات الإيواء.



وأضاف قائد القوات الشعبي والعسكري، أنه يشيد بالأداء المتميز لأول حالة طارئة يتم طرحها، من قبل الجهات المعنية وخاصة الصحة والاسعاف، مشيداً بالعرض الجيد من محمد رأفت، معاون كفر الشيخ، عن حياة كريمة، وعرضه للموقف ببساطة.



وقال اللواء أحمد عماره، المستشار العسكري للمحافظة، إن مشروع "صقر 122" محاكاة حية بالتعاون بين قوات الشعبي والعسكري وأجهزة المحافظة، عن كيفية مواجهة الأزمات والكوارث ومدى جاهزية كاف الجهات المعنية، للتحرك المباشر وقت حدوث أزمة أو كارثة، وتلك التجربة العملية التي يتم إجرائها من خلال التدريب العلمي لصقر 122، تستهدف تأهيل وتدريب العنصر البشري علي استغلال الإمكانيات المتاحة ليكون في حالة تأهب واستعداد دائم لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث، مثمناُ التعاون بين قوات الشعبي والعسكري وأجهزة المحافظة، في التعامل مع الحدث بدقة.