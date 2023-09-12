كهنة كنيسة مارمرقس يترأسون "عيدالنيروز" في سوهاج

ترأس الآباء الكهنة في كنيسة القديسين مارمرقس والبابا أثناسيوس التابعة لمطرانية للأرثوذكس سوهاج، اليوم الثلاثاء، بعيد النيروز وهى مناسبة تعرف لدى الأقباط بـ"رأس السنة القبطية "1740"، و"عيد الشهداء".

تخلل الاحتفال بعيد النيروز واحياء ذكرى شهداء الكنيسة وتاريخها المعاصر رفع بخور عشية يليها القاء العظة الروحية وتطبيق الطقس الفريحي.

يستمر طقس الفريحي بالكنيسة القبطية لمدة 17 يومًا، من خلال الأعياد السيدية وينتهى باقامة عيد الصليب المقرر في 27 سبتمبر الجاري.

تراث عريق يحمل من عبق التاريخ

ترجع المصادر التاريخية لهذه المناسبة حسب ماذكرت أن الاحتفال بـ"النيروز" أحد مظاهر والتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب.

وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة.