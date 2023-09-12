البرهان يُعزي ليبيا في ضحايا الفيضانات

بعث قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، برقية تعزية إلى رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا الدكتور محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت أجزاء واسعة من شمال شرق البلاد، سائلاً الله تعالى أن يتقبل شهداء الكارثة في عليين، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.



وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي أن البرهان أعرب، في برقيته، عن أسفه الشديد، لما خلفته هذه الكارثة من أضرار بشرية وخسائر مادية جسيمة، مضيفا "أتقدم لكم أصالة عن نفسي، ونيابة عن الشعب السوداني بصادق التعازي والمواساة"، داعياً الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم وسائر الشعب الليبي الشقيق الصبر والسلوان.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد ضحايا العاصفة دانيال التي ضربت شمال شرقي ليبيا أمس الإثنين، إلى أكثر من 2800 قتيل، فيما اعتبر الآلاف في عداد المفقودين، وسط حالة حداد دولي فرضتها الحكومة لمدة ثلاثة أيام وتنكيس للأعلام.

فقد نقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر طبية ليبية وفاة نحو 2800 شخص جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا بسبب الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي ضرب البلاد فجر الأحد.

وذكر المصدر، بحسب الأناضول، أن "الإحصائية تشمل جميع المدن المنكوبة التي تعرضت للفيضانات بسبب الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا"، مؤكدا أن القتلى "بين من قضى غرقا أو بسبب انهيار المباني السكنية".

وأكد أن "عدد العالقين في المناطق المنكوبة وتجري حاليا عمليات إنقاذهم وصل (7) آلاف عائلة" إضافة إلى "عدد كبير من المفقودين لم يتم تحديدهم بعد لكون كثيرين لم يتم الإبلاغ عن فقدانهم وخاصة في درنة التي انقطعت فيها الاتصالات الهاتفية".

وكانت الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي قد أعلنت مدينة درنة منطقة منكوبة بعدما ضربتها العاصفة دانيا القادمة من اليونان، والتي طالت تأثيراتها باقي المناطق والمدن في شرق البلاد، حيث بلغت ذروتها الأحد.

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