ما هي عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص؟ محامٍ يجيب

أصدر المشرع عقوبة لحائزي الأسلحة النارية بدون ترخيص، حيث إن الخارجين على القانون يلجأون في كثير من الأحيان إلى حيازة السلاح لتأمين نشاطهم الإجرامي.

ويرصد الوفد خلال السطور التالية عقوبة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص.

عقوبة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص

قال المحامي إبراهيم الغندور، لـ الوفد، إن عقوبة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص، بحسب نص المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 ومعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2020 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تتجاوز 15 سنة أو السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 20 آلف جنيه وهذا لعقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وتنطبق على تجار السلاح بالنسبة للحيازة أو الاتجار.

المحامي إبراهيم الغندور

وعن شروط ترخيص السلاح، أضاف الغندور أنه يجب الحصول على موافقة من وزير الداخلية ويكون الشخص ذو حيثية أو تاجر أو لديه حصانة قضائية خوفا من عمله في نقل الأموال على سبيل المثال وتجرى له تحريات من الأمن العام والوطني، كما أنه بعض المشتركين في نادي الصيد بيقدموا ترخيص لحيازة الخرطوش؛ لاستخدامه في بعض المسابقات.

وبالنسبة لشروط التراخيص ذكر أنها تتطلب صورة بطاقة صحيفة الحالة الجنائية، وطلب استخراج ترخيص شهادة من مستشفي حكومي بالنظر، وصورة المؤهل الدراسى، وما يفيد بتأديه الخدمة العسكرية، و شهادة من البنك بالرصيد سجل تجاري بطاقة ضريبة، ويتم عند تقديم الطلب سبب تقديمه للحصول على الترخيص.