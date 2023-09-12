برنت يغازل مستويات الـ 91 دولارًا وسط ترقب لبيانات اقتصادية

واصلت أسعار النفط، في الارتفاع لليوم الثاني خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 90.88 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 87.62 دولار للبرميل.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين السورى فيصل المقداد، أن خسائر قطاعى النفط والغاز بسوريا بلغت 115 مليار دولار، مشدداً على أن الدول الغربية هى سبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها سوريا ومعاناة شعبها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن ذلك جاء في كلمة وزير الخارجية السورى خلال الحفل الذي أقامته السفارة الصينية بدمشق بمناسبة الذكرى الـ 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية ،وأشار المقداد، في كلمته، إلى أن تاريخ العلاقات السورية الصينية يسير دائماً نحو الأمام، مؤكداً دعم سوريا التام للصين ووحدة أرضها وشعبها، إضافة إلى المبادرات التي أطلقتها في تحقيق التنمية والسلم والحضارة العالمية، ولاسيما مبادرة الحزام والطريق.

وأشار المقداد، في كلمته، إلى أن تاريخ العلاقات السورية الصينية يسير دائماً نحو الأمام، مؤكداً دعم سوريا التام للصين ووحدة أرضها وشعبها، إضافة إلى المبادرات التي أطلقتها في تحقيق التنمية والسلم والحضارة العالمية، ولاسيما مبادرة الحزام والطريق.

ونوه المقداد بمواقف الصين تجاه سوريا التي تعرضت للكثير من التحديات والصعاب نتيجة للهجمة الغربية عليها، لافتاً إلى دور الصين الفاعل في القرار والسياسات العالمية، وفي مساعدة شعوب العالم العربي وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

ويترقب المستثمرون بيانات من القطاع بشأن مخزونات الخام الأميركية المقرر صدورها الثلاثاء الساعة 2030 بتوقيت غرينتش. وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين أنه من المتوقع انخفاض مخزونات الخام بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من سبتمبر.

وقد توفر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس في الولايات المتحدة المقرر صدورها الأربعاء مؤشرا بشأن ما إذا كان سيتم تبني المزيد من الرفع في أسعار الفائدة.

والبنك المركزي الأوروبي سيعلن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس. وتوقعت المفوضية الأوروبية الاثنين أن النمو في منطقة اليورو في عامي 2023 و2024 سيكون أبطأ مما كان متوقعا في السابق.

كما من المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريريها الشهريين هذا الأسبوع.

وكانت الوكالة قد خفضت الشهر الماضي توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 إلى مليون برميل يوميا، مشيرة إلى الأداء الباهت للاقتصاد الكلي.

وفي غضون ذلك، أبقى تقرير أوبك لشهر أغسطس توقعاته لنمو الطلب عند 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 دون تغيير.