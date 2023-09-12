وزير التنمية المحلية يبحث مع  مستشار نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا التعاون المشترك

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الدكتور تشيليدزي راتشيتانجا مستشار نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لشئون الاستراتيجية والمشاريع والتخطيط العمرانى وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور سفير جنوب أفريقيا بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وخلال اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بزيارة المسئول الجنوب أفريقي والوفد المرافق له للقاهرة ، مشيداً بمستوي التنسيق الثنائى بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس "سيريل رامافوزا"، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا فيما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومختلف التطورات الإقليمية والدولية الآخرى.

وعرض اللواء هشام آمنة دور وزارة التنمية المحلية المحور والهام في الإشراف ومتابعة عمل 27 محافظة مصرية وتنسيق خططها مع الحكومة والوزارات المركزية ، لافتاً إلى اهتمام الرئيس السيسى بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التي تخدم حوالى 58 مليون مواطن في قرى الريف المصرى والتي تستهدف تحسين مستوي الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن من مياه شرب والصرف الصحى والتعليم والصحة والخدمات المحلية المختلفة .

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى جهود الدولة المصرية خلال الفترة العشر سنوات الماضية منذ تولي الرئيس السيسى المسئولية في تطوير المناطق العشوائية والغير مخططة وبناء المدن الجديدة الذكية وإعادة تطوير المدن المصرية القائمة وتطوير عواصم المحافظات وكذا مشروعات التطوير الحضرى المتكامل .

كما عرض اللواء هشام آمنة كذلك لجهود الوزارة فيما يخص المشروعات الخضراء ومنظومة المخلفات الصلبة الجديدة في مختلف المحافظات لتحسين مستوي النظافة والحفاظ على صحة المواطنين .

وأوضح وزير التنمية المحلية الدور الرئيسي للوزارة فيما يخص التنسيق بين المحافظات والوزارات المركزية لدعم عملية التنمية التي تقودها القيادة السياسية والتوجيهات الدائمة لدعم المواطن المصرى وتقديم كافة الخدمات بسهولة ويسر لزيادة رضا المواطنين ، لافتاً إلى أن الوزارة بشكل خاص والدولة المصرية بشكل عام بتوجيهات من فخامة الرئيس السيسى نجحت في تنفيذ العديد من المبادرات التنموية الكبرى لدعم المناطق والفئات الأكثر احتياجاً وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوي معيشة 58 مليون مصري عبر تحسين تقديم الخدمات بالريف مما ساهم في تحول تلك المبادرة إلى مبادرة شعبية يدعمها كافة أبناء الشعب المصرى فى جميع المحافظات .

كما أشار اللواء هشام آمنة إلى جهود الوزارة والحكومة فيما يخص إنشاء بنية تحتية متميزة في عواصم المحافظات والمساهمة في تطوير العشوائيات والإسكان البديل للعشوائيات بالتعاون مع وزارة الإسكان و الربط بين المدن الجديدة والقديمة بالمحافظات ووجود تواصل بينهم وقيام المدن الجديدة بدور حيوي في عملية التنمية الاقتصادية لاستيعاب أعداد كبيرة من العمال وتوفير فرص عمل لهم بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص الذى توليه القيادة السياسية أهمية كبرى لدعم جهود الدولة المصرية في جميع المجالات .

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية وخفض الكربون واستخدام وسائل الطاقة النظيفة والتوسع في المشروعات الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة ، مشيراً إلى المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وتغير أتوبيسات النقل العام التي تعمل بالسولار بأخرى تعمل بالغاز والكهرباء وكذا مشروعات الإنارة العامة الموفرة للطاقة ، وكذا تحسين الخدمات للمواطنين مراكز الخدمات الحكومية ودعم الصناعة وترفيق المناطق الصناعية والتنمية الاقتصادية بالمحافظات والعمل على الاهتمام بالتكتلات الاقتصادية ودعم تطوير المنتجات والحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات المصرية عبر الترويج لها من خلال "منصة أيادى مصر " .

ومن جانبه أشار مستشار نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا إلى أن حكومة بلاده تقدر الجهود التي شهدتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى في مجال التنمية العمرانية والبيئية والتي بدأت نتائجها تظهر بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة ، لافتاً إلى أن ما شهدته مصر من تنمية عمرانية طفرة كبيرة وغير مسبوقة فيما يخص بتطوير المدن القائمة أو إنشاء المدن الجديدة والذكية خاصة في ظل وجود حوالى 14 مدينة ذكية حالياً والتخطيط لحوالي 17 مدينة جديدة .

وأوضح الدكتور تشيليدزي راتشيتانجا أن هذه التجربة العمرانية فريدة وينبغي أن تستفيد منها جميع الدول الأفريقية فالآليات والممارسات التي تطبقها الحكومة المصرية مبتكرة وتدعم التوازن بين العمران القائم والجديد والتكامل بينهما لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل ، لافتاً إلى أن نمط الإسكان الجديد مختلف ويضم كافة فئات المجتمع المصرى في تنسيق عمرانى متكامل يضمن خلق فرص عمل وتحقيق مستوي حياة كريمة من المواطنين من كافة فئات المجتمع وكذا الربط بين المدن الجديدة والقديمة بوسائل النقل الحديثة فهي تجربة تستحق الإشادة .

وأشار المسئول الجنوب أفريقى إلى أن من أهم أسباب زيارته للقاهرة هو دراسة التجربة العمرانية المصرية وتعلم الدروس المستفادة منها .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى دعم الحكومة الكامل لتعزيز الاستثمارات الجنوب أفريقية في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ، وأشار سفير جنوب أفريقيا إلى اعتزام بلاده لترتيب زيارة رفيعة المستوى لعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من جنوب أفريقيا مما سيفتح آفاق التعاون في مجالات عديدة والدفع باستثمارات جنوب أفريقية هامة في مصر والتعاون بين رجال الأعمال ومؤسسات الأعمال في البلدين .

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