علاقة شرعية جديدة تجمع أمريكا وفيتنام| شاهد

رفعتا الولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام، عبر علاقة شرعية جديدة ، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بعدما شد الرئيس الأمريكي جو بايدن، رحاله قاصدا العاصمة الفيتنامية "هانوي".

العلاقات الأمريكية الفيتنامية

ووصف جو بايدن، زيارته على أنها عتبة جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام، متوقعا أنها بداية حقبة من التعاون الأكبر على خلفية المنافسة المتنامية مع الصين.

وأكد بايدن، خلال اجتماعه مع زعيم الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام، على توقيع شراكة استراتيجية واسعة، لم تُبرم فيتنام مثلها إلا مع روسيا والهند وكوريا الجنوبية والصين.

وتسعى هانوي، للحفاظ على حيادها بين واشنطن وبكين ، ولكنها في الوقت نفسه تشارك واشنطن مخاوفها بشأن مطالبات بكين في بحر الصين الجنوبي ، فيما تسعى واشنطن إلى إنشاء قنوات صناعية عالمية أقل اعتمادا على الصين.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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