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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

مجلس الشيوخ ينكس أعلامه حدادًا على ضحايا المغرب وليبيا

تنكيس الأعلام
تنكيس الأعلام

نكس مجلس الشيوخ أعلامة صباح اليوم حدادًا على ضحايا الزلزال الذى أصاب المملكة المغربية، وكذا ضحايا الإعصار الذى اجتاح دولة ليبيا.

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جاء ذاك عملا بقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ وحتى يوم الخميس الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣؛ حدادًا على ضحايا الكارثتين الإنسانيتين في كل من المغرب وليبيا، وتضامنًا مع الأشقاء في كلتا الدولتين؛ نكس مجلس الشيوخ- صباح الثلاثاء - أعلامه حدادًا على ضحايا الزلزال الذى أصاب المملكة المغربية، وكذا ضحايا الإعصار الذى اجتاح دولة ليبيا.

 ضحايا الإعصار في دولة ليبيا الشقيقة

وفى هذا السياق؛ نعى السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ضحايا زلزال المملكة المغربية الشقيقة؛ وتقدم سيادته باسمه واسم السادة أعضاء المجلس بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولجميع ابناء الشعب المغربي الشقيق، وتقدم سيادته بخالص الدعوات بالشفاء العاجل لمصابي هذه الكارثة الإنسانية.

كما نعى سيادته ضحايا الإعصار في دولة ليبيا الشقيقة، وتقدم سيادته باسمه واسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا وإلى جميع أبناء الشعب الليبي الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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