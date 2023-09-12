فيزا: 91% من المستهلكين في مصر معرضون لخطر الاحتيال

الثقة المفرطة تترك المستهلكين في مصر عرضة للوقوع ضحايا للاحتيال، وفقًا لأحدث دراسة "Stay Secure" التي أجرتها فيزا Visa، على الرغم من أن أكثر من نصف المشاركين (58% مقابل 56% المتوسط العالمي) يزعمون أنهم يتمتعون بالذكاء الكافي لتجنب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والهاتف، فإن الواقع هو أن 9 من كل 10 (91% مقابل 90% عالميًا) من المرجح أن يتجاهلوا هذه المشكلة، العلامات التحذيرية التي تشير إلى وجود نشاط إجرامي عبر الإنترنت.

نتائج دراسة البقاء الآمن:

توصلت دراسة "البقاء الآمن" التي أجرتها فيزا لعام 2023 والتي أجرتها شركة Wakefield Research في بلدان عبر أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا (CEMEA)، إلى أن ما يزيد قليلاً على شخص واحد من كل شخصين (53%) في مصر وقع ضحية لعملية احتيال مرة واحدة على الأقل مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 52%، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن 14% من الضحايا تعرضوا للخداع مرات عدة، مقابل المتوسط العالمي البالغ 15%.

قالت ليلى سرحان، نائب الرئيس الأول ومدير المجموعة في شمال إفريقيا والمشرق العربي وباكستان: "في عالم اليوم الرقمي الأول، تتطور عمليات الاحتيال بشكل معقد، إذْ يستخدم المجرمون أساليب جديدة لخداع المستهلكين المطمئنين، سواء كان الأمر يتعلق بطرد محتجز في الجمارك، أو اشتراك متدفق يدعي انتهاء صلاحيته، أو قسيمة مجانية لعلامة تجارية مفضلة، فإن المحتالين يعتمدون أساليب مقنعة للغاية لخداع ضحاياهم، ومع النمو السريع في المدفوعات الرقمية، أصبح من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى أن يفهم المستهلكون في مصر لغة الاحتيال وأن يتصرفوا بمستوى عالٍ من الحذر".

تعد دراسة "البقاء آمنًا" جزءًا من حملة "البقاء آمنًا" السنوية التي تنظمها فيزا، والتي تعكس التزام Visa برفع وعي المستهلك وتعزيز التعليم وبناء الثقة لمكافحة تهديدات الهندسة الاجتماعية، وتهدف الحملة إلى تمهيد الطريق لتجربة دفع رقمية آمنة وسلسة.

الثقة المكلفة: "الانفصال بين الوعي والعمل"

النتائج الرئيسية لدراسة Visa Stay Secure:

عالمًا أو ساذجًا، إن اعتبار أنفسهم على دراية قد يجعل الأشخاص أكثر عرضة للخطر، إذْ يمكن للثقة الزائفة أن تدفع شخصًا ما إلى النقر على رابط مزيف أو الرد على عرض احتيالي، ومن المثير للقلق أن أولئك الذين يعتبرون أنفسهم أكثر دراية هم أكثر عرضة للاستجابة للإجراء المطلوب من المحتالين مقارنة بأولئك الذين يقولون إنهم أقل معرفة، بما في ذلك الأخبار الإيجابية (74% إلى 75% لمصر مقابل 74% عالميًا إلى 67%) أو اتخاذ إجراءات عاجلة (69% إلى 60% في مصر مقابل 65% إلى 55% على المستوى العالمي).

يشعر الناس بالقلق من ضعف الآخرين، وبينما يشعر المشاركون بالثقة في يقظتهم، فإن أكثر من النصف (47% مقابل 52% عالميًا) يشعرون بالقلق من أن أصدقائهم أو عائلاتهم سوف يقعون في فخ رسالة بريد إلكتروني احتيالية تقدم بطاقة هدايا مجانية أو منتجًا من أحد مواقع التسوق عبر الإنترنت، أعرب حوالي 47% (مقارنة بـ 36% عالميًا) من المشاركين عن قلقهم بشأن وقوع الأطفال أو القُصّر، بالإضافة إلى المتقاعدين فريسة لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

ما الذي يجعل الناس يشككون؟؟ بالإضافة إلى الإشعارات التي تتضمن الطلبات أو عروض المنتجات أو التعليقات، يكون الأشخاص أكثر تشككًا في طلبات كلمة المرور، أنواع الاتصالات الأقل إثارة للريبة هي التحديثات المتعلقة بالتسليم أو الشحن (40% فقط مدرجة كأعلى ثلاثة مصادر للشك؛ 42% عالميًا)، أو الاتصالات التسويقية المتعلقة بالبيع أو عرض منتج جديد (46% مقابل 41%) عالميًا، أو دعوة لتقديم تعليقات حول تجربة حديثة (40% مقابل 37%) عالميًا - وكلها يمكن أن يستخدمها المحتالون.

تطل على علامات منبهة، أفاد 51% فقط (مقابل 57%) عالميًا أنهم يتطلعون إلى التأكد من إرسال الاتصال من عنوان بريد إلكتروني صالح، بينما سيتحقق 60% (مقابل 52%) عالميًا مما إذا كان اسم الشركة أو شعارها مرفقًا بالرسالة، يبحث أقل من نصف المشاركين في الاستطلاع عن رقم طلب (41%؛ عالمي 45%) أو رقم حساب (48%؛ عالمي 43%)، ومن المثير للاهتمام أن 34% فقط مقابل 33% عالميًا يتطلعون إلى التأكد من كتابة الكلمات بشكل صحيح.



فك رموز لغة الاحتيال:

يجرب المحتالون أساليب مختلفة لصياغة رسائل تبدو حقيقية وتجبر المستلمين على اتخاذ إجراءات فورية، حددت دراسة Visa Stay Secure الأنماط السائدة في اللغة الأكثر ارتباطًا بعمليات الاحتيال - ومدى ضعف المشاركين في الاستطلاع في البلدان التي شملتها الدراسة.

تنظيم الاستعجال: غالبًا ما يتظاهر مجرمو الإنترنت بالحاجة الملحة لتحفيز الأشخاص على اتخاذ إجراء، مثل النقر على رابط أو الرد على المرسل، ما يصل إلى 41% من المشاركين (مقارنة بـ 40% على مستوى العالم) سوف يتأثرون بالرسائل المتعلقة بمخاطر أمنية، مثل كلمة المرور المسروقة أو اختراق البيانات، في حين أن الإشعار الصادر من جهة حكومية أو جهة إنفاذ القانون يمكن أن يخدع 36% (مقابل 36% عالمي).

مشاركة الأخبار الإيجابية: 74% (مقابل 71% عالميًا) من المشاركين سيتخذون إجراءً إذا كانت الرسالة تحمل تأثيرًا إيجابيًا ربط مباشر، مثل "هدية مجانية" أو "لقد تم اختيارك" أو “أنت فائز”، من المرجح أن يتصرف جيل Z بناءً على هبة (36% مقابل 39% عالميًا) بدلاً من إشعار من الحكومة (21% مقابل 31% عالميًا)، في حين أن 41% من المشاركين (مقابل 44% عالميًا) سينقرون على رابط أو رد على رسالة تعرض فرصة مالية.

الإجراء المطلوب: 65% (مقابل 60% عالميًا) سيستجيبون للعبارات التي تتطلب اتخاذ إجراء، على الرغم من أن المشاركين في الاستطلاع هم الأكثر تشككًا في طلبات إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بهم.



اكتشف العلامات: التثقيف والتوعية لضبط عمليات الاحتيال أثناء العمل

يمكن للمستهلكين حماية أنفسهم بشكل أفضل من خلال قضاء بضع دقائق إضافية قبل النقر، بما في ذلك فهم اللغة التي يستخدمها المحتالون.

من بين أفضل الممارسات البسيطة والفعالة:

احتفظ بمعلومات الحساب الشخصي لنفسك.

لا تنقر على الروابط قبل التحقق من أنها ستأخذك إلى حيث يقولون إنها ستفعل.

تحقق بانتظام من تنبيهات الشراء، التي توفر إشعارًا في الوقت الفعلي تقريبًا عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني بشأن عمليات الشراء التي تتم باستخدام حسابك.

اتصل بالرقم الموجود على مواقع الويب الخاصة بالشركة أو على الجزء الخلفي من بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بك إذا لم تكن متأكدًا من صحة الاتصال.



التزام Visa بحماية منظومة المدفوعات والتجارة:

بينما تستمر الجرائم الإلكترونية في عالم رقمي متزايد، تعمل فيزا بلا كلل خلف الكواليس للبقاء في المقدمة، لقد استثمرنا على مستوى العالم أكثر من 10 مليارات دولار على مدى السنوات الـ5 الماضية في التكنولوجيا، بما في ذلك الحد من الاحتيال وتعزيز أمن الشبكات، وقد شمل ذلك 500 مليون دولار على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات، مما يمكننا من تشغيل 100 قدرة مختلفة تستخدم الذكاء الاصطناعي لحماية عملائنا، يقوم أكثر من ألف متخصص بحماية شبكة فيزا من البرامج الضارة وهجمات اليوم الأول والتهديدات الداخلية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، في الواقع، خلال العام الماضي وحده، منعت Visa بشكل استباقي عمليات احتيال محتملة بقيمة 27.1 مليار دولار.