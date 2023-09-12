بوتين: يعلن عن سلاح غير مسبوق يضمن أمن أي بلد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعمل على تصنيع سلاح بخواص فيزيائية متميزة وباستطاعته ضمان الأمن في أي بلد.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وقال بوتين: نعمل على صناعة سلاح يعتمد على مبادئ فيزيائية جديدة سيكون قادرًا على ضمان أمن أي بلد، موضحًا: "إذا نظرنا إلى قطاع الأمن، فإن الأسلحة المصممة بناءً على ميزات فيزيائية جديدة ستضمن أمن أي بلد في المستقبل القريب، وإننا نفهم جيدًا هذا الشيء ونعمل على تحقيقه".

وتعتمد الأسلحة المصنعة بخواص فيزيائية فريدة على استخدام التكنولوجيات ومبادئ التشغيل الحديثة نوعيًا أو غير المستخدمة سابقا.

جاء ذلك أثناء كلمة للرئيس الروسي خلال لقائه مع مديري جلسات منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى.

جاء ذلك في نبأ عاجل عبر سكاي نيوز العربية.