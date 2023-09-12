ذوى الإعاقات الحركية تتحدى إعصار دانيال بمغامرة تحت مياه البحر بالإسكندرية

شهدت محافظة الاسكندرية اليوم الثلاثاء، تحدى دوى الاعاقات الحركية مع اعصار دانيال التى استمرت تضرب طقس عروس البحر المتوسط لليوم الثانى على التوالى، رغم دلك لم يمنع ذوي الإعاقات الحركية من إجراء مغامرة غوص تحت مياه البحر الأبيض المتوسط، للتعرف على القطع الأثرية الغارقة في موقع فنار الإسكندرية القديم وقلعة قايتباى في منطقة بحري.

كانت قد نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التابعة لوزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع الإدارة المركزية للآثار الغارقة، رحلة غوص لأحد ذوي القدرات الخاصة فئة الإعاقة الحركية، إلى أعماق البحار وتحديدا موقع فنار فاروس القديم الغارق بجوار قلعة قايتباي الأثرية، لخوض مغامرة مختلفة بين كنز الآثار الغارقة.

وقالت أمل العرجاوي، مدير عام مكتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية، إن المدينة الساحلية غنية بمختلف المقاصد السياحية والأثرية على أرضها وفي أعماق بحرها المتوسط، ولكنها تحتاج منا لتسليط مزيد من الضوء على هذه الأنشطة السياحية المختلفة وإبرازها على الخريطة السياحية السكندرية، مشيرة إلى أن تنظيم رحلة الغوص هذه تأتي في بدء مجموعة احتفالات هيئة تنشيط السياحة بيوم السياحة العالمي، فنحن فخورون بأننا للمرة الأولى في الإسكندرية يتم تنظيم رحلة غوص لمهندس شاب سكندري وأحد ذوي الإعاقة الحركية، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للآثار الغارقة لخوض مغامرة مختلفة إلى موقع الآثار الغارقة بأعماق البحار لمشاهدة جانب تاريخي مهم لمدينة الإسكندرية.