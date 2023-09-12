رفع 73 طن من نواتج تطهير الترع والمصارف فى دشنا بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، من شن حملة لتطهير عدد من الترع والمصارف في محيط دائرة مركز دشنا، وذلك وفقا لتوجيهات محافظ قنا، لرفع نواتج التطهير أولا بأول، بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومسؤولي الري.

ونجحت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، من رفع 73 طنا من نواتج التطهير، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الوحدات القروية، ومسؤولي الري طبقًا للتكليفات المطلوبة.

وأوضح حمادة صلاح رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، أنه سيتم إعداد محاضر لكل من يخالف التعليمات المتَّبعة، بالإضافة إلى أهمية توعية المواطنين في القرى، وتعريفهم بمدى خطورة التخلُّص من النفايات في المجاري المائية، وتأثير ذلك على الصحة العامة، ولا سيما لسكان المنازل التي تطل على المصارف والترع.