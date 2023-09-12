جائزة الإنجاز المتميز الدولية للدكتور عصام شرف

حصل الدكتور عصام شرف على جائزة الأوركيد الدولية فئة الإنجاز المتميز، والمقدمة من المجموعة الصينية للإعلام الدولي، وهي هيئة حكومية صينية.

أقيمت مراسم منح الجائزة في دار ضيافة الدولة (دياويوتاي) بالعاصمة الصينية بكين

وقد تم اختيار الدكتور عصام شرف تقديرًا لمساهماته البارزة في الدفاع عن القيم المشتركة للإنسانية وتعزيز التبادلات الثقافية والتعلم المتبادل، وجهوده في تعزيز حوار الحضارات والتواصل والتناغم بين الثقافات المختلفة.

تم ترشيح الدكتور عصام شرف من قبل المركز الثقافى الصينى بالقاهرة بعد أن تم الإعلان عن فتح باب الترشح للدورة الأولى لجوائز الأوركيد في أغسطس عام 2022.

تم ترشيح أكثر من 300 شخص و33 منظمة من 80 دولة لجوائز الأوركيد في دورتها الأولى، وبعد تقييم المرشحين علي مدار عام كامل من قبل لجان التحكيم حصل علي الجوائز 10 فائزين من 3 فئات للجائزة.

الفئة الأولى: جائزة فخرية مدى الحياة (شخص واحد)؛ الفئة الثانية: جائزة الإنجاز المتميز (3 أشخاص حيث كان د. عصام شرف صاحب المرتبة الأولى)؛ الفئة الثالثة: جائزة مبعوث الصداقة (6 أشخاص).