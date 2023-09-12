الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جائزة الإنجاز المتميز الدولية للدكتور عصام شرف

مراسم منح الجائزة
مراسم منح الجائزة

حصل الدكتور عصام شرف على جائزة الأوركيد الدولية فئة الإنجاز المتميز، والمقدمة من المجموعة الصينية للإعلام الدولي، وهي هيئة حكومية صينية. 

txt

منافسة رباعية على جائزة أفضل لاعب في الشهر بـ الدوري السعودي

txt

محافظ جنوب سيناء يحصل على جائزة أفضل مسئول حكومي عربي لمدينة سياحية

أقيمت مراسم منح الجائزة في دار ضيافة الدولة (دياويوتاي) بالعاصمة الصينية بكين 

وقد تم اختيار الدكتور عصام شرف تقديرًا لمساهماته البارزة في الدفاع عن القيم المشتركة للإنسانية وتعزيز التبادلات الثقافية والتعلم المتبادل، وجهوده في تعزيز حوار الحضارات والتواصل والتناغم بين الثقافات المختلفة. 

تم ترشيح الدكتور عصام شرف من قبل المركز الثقافى الصينى بالقاهرة بعد أن تم الإعلان عن فتح باب الترشح للدورة الأولى لجوائز الأوركيد في أغسطس عام 2022.

تم ترشيح أكثر من 300 شخص و33 منظمة من 80 دولة لجوائز الأوركيد في دورتها الأولى، وبعد تقييم المرشحين علي مدار عام كامل من قبل لجان التحكيم حصل علي الجوائز 10 فائزين من 3 فئات للجائزة. 

الفئة الأولى: جائزة فخرية مدى الحياة (شخص واحد)؛ الفئة الثانية: جائزة الإنجاز المتميز (3 أشخاص حيث كان د. عصام شرف صاحب المرتبة الأولى)؛ الفئة الثالثة:  جائزة مبعوث الصداقة (6 أشخاص).

مواد متعلقة

القاهرة يحصد جائزة الصفوة Elite Quality Award

"أناكوندا" تحصل على جائزة "الروح الجماعية" في"أيام فاجا" المسرحية بتونس

جامعة القناة تنظم ورشة عمل لتأهيل سفراء جائزة التميز الحكومي

الأعلى للثقافة: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة تقدم جائزة للمبدع الصغير

الجريدة الورقية