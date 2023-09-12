نتائج مُبهرة لحملة أمنية بالقاهرة لمكافحة الاتجار في المخدرات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج.

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وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (سائق- مقيم بمحافظة شمال سيناء) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بدر.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,500 كيلو جرام).

ضبط سيارة ملاكى"فر قائدها هاربا" بدائرة قسم شرطة بدر وبداخلها (كمية لمخدر الحشيش وزنت 21,600 كيلو جرام).

ضبط (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام)بدائرة قسم شرطة حلوان.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش).

ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) بدائرة قسم شرطة الحدائق..وبحوزته (عدد 580 قرص لعقار الكبتاجون- 2 سلاح أبيض ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.