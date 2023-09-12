محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، برفع حالة الاستعداد القصوى بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد نتيجة لنشاط وزيادة سرعة الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، بناءًا على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 وحتى نهاية موجة الطقس السئ.



وكلف المحافظ، بالمتابعة لحظة بلحظة داخل غرفة الأزمات والعمليات، ورصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري معها تجنبًا لحدوث أي مشكلات ووجه رؤساء المراكز والأحياء والقرى، وكافة الأجهزة المعنية وشركات المرافق بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تقلبات في الطقس أو نشاط للرياح أو سقوط أمطار والتأكد من جاهزية كافة المركبات والمعدات ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع والمرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية مع رفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية، ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة فضلا عن تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة، وتكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق

وقامت الأجهزة بتوزيع معدات الانقاذ السريع وسيارات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق وغيرها".

وأشار اللواء عصام سعد إلى التنسيق بين غرفة العميات الرئيسية وغرفة إدارة والأزمات بالديوان العام مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء ومديريات الخدمات وكافة الجهات المعنية لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية سوء في الأحوال الجوية قد تحدث، مشيراً إلى جاهزية كافة القطاعات وعلى تواصل مستمر مع لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية والتعامل الفوري معها.



وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الرياح الشديدة