وكيل صحة قنا يجري جولة تفقدية للمنظومة الصحية بفرشوط

أجري الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة تفقدية لمستشفي فرشوط المركزي، وخلال الزيارة التي رافقه فيها الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتورة سمر عاطف مدير إدارة التخطيط والدكتور ضياء الدين محمد مدير المستشفى.

تفقد بدران، أقسام المستشفي المختلفة للاطمئنان علي المرضي وعلي الخدمات الطبية لهم، وأجري سيادته الجولة بالاستقبال للتأكد من توافر أدوية الطوارئ وتوافر رصيد كافٍ من أدوية الطوارئ.

استكمل الجولة بتفقد قسم النساء، الأطفال، الباطنة، الجراحة، الحضانات ووحدة الغسيل الكلوي.

خلال جولته تفقَّدَ وكيل وزارة الصحة بقنا، المبني الجديد بالمستشفي والذي يضم١٦٤ سريرًا داخليًّا و٣٧ سريرَ عناية مركزة بالإضافة إلي وحدة غسيل الكلي بالمبني والمجهزة وفق أحدث المعايير الطبية مشددًّا سيادته بضرورة متابعة خطة الصيانة لأجهزة الغسيل الكلوي بصورة دورية حتي لا تتأثر الخدمة المقدمة بها.

استمرت جولة الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بتفقد وحدة طب الأسرة بالكوم الأحمر، إذْ رافقه الدكتورة إيناس فاروق مديرة الرعاية الأساسية بالمديرية والدكتور طارق الأمين مدير الإدارة الصحية.

تفقَّد الدكتور محمد سير العمل بالوحدة وتوافر أدوية الطوارئ والأمصال وكذا التطعيمات الروتينية المختلفة، مشددًّا علي ضرورة حفظ الطعوم والأمصال بصورة مناسبة.

تابع عيادة تنظيم الأسرة بالوحدة للتأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة كذلك الصيدلية وتوافر الأدوية اللازمة بها، مشددًّا علي ضرورة المحافظة علي الأجهزة والمعدات والاستعمال الأنسب لها.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للمنظومة الطبية بالمحافظة.