في ذكرى مئوية فنان الشعب.. سيد درويش عبقري الموسيقى ومجددها (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا احتفاءً بذكرى مئوية فنان الشعب سيد درويش.

وذكر التقرير، أن سيد درويش عبقري الموسيقى الذي غادر الحياة قبل أن يكمل عامه الـ32، ولُقب بفنان الشعب، وكان من أهم وأكبر مجددي الموسيقى والغناء في العصر الحديث.

سيد درويش

ووُلد سيد درويش في 17 مارس من عام 1892م بالإسكندرية، والتحق وهو في الخامسة من عمره بكُتاب لتلقي العلم وإتمام حفظ القرآن الكريم، وألحقته والدته بإحدى المدارس وبدأت تتضح موهبته الفنية في المدرسة.

وفي عام 1917 انتقل سيد درويش إلى القاهرة، وهناك سطع نجمه ولحن لأكبر الفرق المسرحية مثل فرقة جورج أبيض وفرقة نجيب الريحاني وفرقة علي الكسار.

أغاني سيد درويش

ولحن سيد درويش وغنى العديد من الأغاني التي أصبحت جزءً من التراث المصري مثل "شد الحزام" و"أنا هويت" و"سلمى يا سلامة" و"الحلوة دي" وكان من أوائا الفنانين الذين ربطوا بين الفن والسياسة من خلال أغنية "قوم يا مصري" لتحفيز المصريين في ثورة 1919، كما أنه لحن النشيد الوطني المصري.

