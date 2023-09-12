مصرع 7 مصريين ومواطن سوداني في فيضانات ليبيا

لقى سبعة مصريين ومواطن سوداني الجنسية، مصرعهم غرقًا في فيضانات شرق ليبيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية.

عاصفة دانيال في ليبيا

وفرضت السلطات الليبية حظر التجوال، وأعلنت حالة الطوارئ وأغلقت المدارس والمؤسسات العامة، كما تم إغلاق أربع محطات نفط رئيسية مؤقتا. وقد أدى هطول الأمطار، التي تقدر بنحو 250 ملم (10 بوصات) في غضون ساعات قليلة، إلى فيضانات واسعة النطاق وانهيارات طينية خطيرة.

وذكرت بي بي سي أن ليبيا أعلنت الحداد ثلاثة أيام بعد مقتل أكثر من ألفي قتيل بسبب إعصار “دانيال” الذي ضرب العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق البلاد، مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة، ما أدى إلى تدمير المنازل والطرق.

وأحدثت عاصفة دانيال، دمارا في البنية التحتية لبعض المناطق شرق ليبيا، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجرف الطرق والجسور. كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة.