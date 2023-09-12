رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية التربية النوعية

ترأس رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، الثلاثاء اجتماع لجنة اختيار عميد كلية التربية النوعية في الجامعة لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية، بحضور وعضوية الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الأسبق والأستاذ المتفرغ بجامعة المنصورة - وعضو لجنة اختيار عميد كلية التربية النوعية ، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة والدكتور تسبي لطفي الأستاذ المتفرغ بجامعة الإسكندرية والدكتور ميرفت الدميري الأستاذ المتفرغ بكلية التربية النوعية جامعة كفرالشيخ.

واستقبل رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الأسبق وأهداه درع الجامعة تقديرًا لجهوده.

جاء ذلك بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ إن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح، لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية والبحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي حرص إدارة الجامعة على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة وطبقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

ويشار إلى أن لجنة اختيار عمداء الكليات فتحت باب التقدم لعمادة كلية التربية النوعية في مقر الجامعة، وحددت الشروط التي من بينها أن يكون المتقدم للترشح أستاذًا عاملًا بالكلية أو المعهد، وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة عام على الأقل حال الترشح للعمادة، وألا يكون قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.